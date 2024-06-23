Husiler 5 gemiyi hedef aldı

Husiler, “Irak’taki İslami Direniş” isimli Şii koalisyon ile birlikte, İsrail’e 2 saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husiler’in Akdeniz açıklarında ve İsrail'in Hayfa Limanı'nda 5 geminin hedef alındığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "İlk saldırıda, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal eden şirketlere ait 2 kargo gemisi ve 2 çimento tankeri çok sayıda dron ile hedef alındı" ifadeleri kaydedilirken diğer saldırıda ise, Akdeniz'de Hayfa Limanı'na hareket halinde olan bir geminin hedef alındığı iletildi.

Söz konusu saldırıların, Filistin halkına destek için gerçekleştirildiği ifade edildi.