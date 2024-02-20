Husiler, ABD’ye ait SİHA’yı düşürdü

Kaynak: İHA
Husiler, ABD’ye ait SİHA’yı düşürdü
Adı açıklanmayan iki ABD’li yetkili, Husilerin Yemen’in Hudeyde kenti yakınlarında ABD’ye ait SİHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD’ye ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdü.

İsimleri açıklanmayan iki ABD’li yetkili, MQ-9 Reaper tipi SİHA’nın düşürüldüğünü doğruladı.

Yetkililerden biri, ilk bilgilere göre SİHA’nın Yemen’in Hudeyde kenti yakınlarında vurulduğunu ifade etti.

Yetkili, SİHA’nın uluslararası hava sahasında olup olmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Diğer ABD’li yetkili de, karadan havaya füze ile SİHA’nın düşürüldüğünü kaydetti.

Husiler, kasım ayında da ABD’ye ait aynı tip bir SİHA’yı düşürmüştü.

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