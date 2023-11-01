Husiler İsrail’i hedef aldıklarını açıkladı: Saldırılar devam edecek

Yemen'de Suudi Arabistan'la savaşan İran destekli Husi hareketi, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bir basın toplantısı düzenleyen Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Filistin'in Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen İsrail'i çok sayıda füze ve İHA'larla hedef aldıklarını söyledi.

"İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek için bugün üçüncü kez saldırı düzenlediklerini" iddia eden Seri, İsrail'in saldırıları duruncaya kadar İHA ve füzeli saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.

İsrail ordusu, Kızıldeniz’den İsrail'e atılan karadan karaya füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.