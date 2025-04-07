Husiler Kızıldeniz'de ABD donanmasına saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husi güçleri, Kızıldeniz'de görev yapan ABD donanmasına ait iki destroyer tipi savaş gemisini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu. Husi silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree tarafından yapılan açıklamada, saldırıların başarıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

İSRAİL'E DE HAVA SALDIRISI

Saree, operasyonlarının sadece Kızıldeniz'le sınırlı kalmadığını, İsrail'in Yafa kıyılarına da insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Bu hamle, bölgesel gerilimin deniz hattının ötesine geçerek İsrail içlerine kadar uzandığını gösteriyor.

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Saldırılar sonucunda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, bu eylemlerin bölgedeki güvenlik dengeleri üzerinde önemli etkileri olabileceği görüşünde.