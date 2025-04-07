Husiler Kızıldeniz'de ABD donanmasına saldırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Husiler Kızıldeniz'de ABD donanmasına saldırdı

Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki savaş gemisini füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Aynı zamanda İsrail'in Yafa kıyılarına da saldırı düzenlendi.

Yemen'deki İran destekli Husi güçleri, Kızıldeniz'de görev yapan ABD donanmasına ait iki destroyer tipi savaş gemisini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu. Husi silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree tarafından yapılan açıklamada, saldırıların başarıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

İSRAİL'E DE HAVA SALDIRISI
Saree, operasyonlarının sadece Kızıldeniz'le sınırlı kalmadığını, İsrail'in Yafa kıyılarına da insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Bu hamle, bölgesel gerilimin deniz hattının ötesine geçerek İsrail içlerine kadar uzandığını gösteriyor.

KAYIPLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK
Saldırılar sonucunda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, bu eylemlerin bölgedeki güvenlik dengeleri üzerinde önemli etkileri olabileceği görüşünde.

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