Husiler: Kızıldeniz'de ABD'ye ait ticari gemiyi vurduk

Kaynak: AA
Husiler: Kızıldeniz'de ABD'ye ait ticari gemiyi vurduk
Husiler, Kızıldeniz'de İsrail limanlarına doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurduklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından, İsrail'e doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Seri, söz konusu saldırıyı ABD donanmasına ait "USS Gravely" muhribine düzenledikleri saldırıdan sadece birkaç saat sonra yaptıklarını söyledi.

Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için meşru hedefler olduğunu vurgulayan Seri, saldırılara karşılık vermekten tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

ABD VE İNGİLTERE'DEN SADA'YA HAVA SALDIRILARI

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesira TV, ABD ve İngiltere’nin Yemen'in kuzeybatısında yer alan Sada kentini hedef aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili ABD ya da İngiltere'den henüz bir açıklama gelmedi.

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