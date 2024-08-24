Husiler Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu

Kaynak: İHA
Husiler Yunanistan bandıralı petrol tankerini vurdu

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan bandıralı olan bir petrol tankerini vurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemileri hedef almayı sürdürüyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları tarafından yapılan bir açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de Yunan bandıralı olan bir petrol tankerini vurduğu ve büyük bir yangının çıktığı ifade edildi. Açıklamada, tankerin saldırıdan sonra tahliye edildiği aktarıldı.

Husilerin sözcüsü Yahya Saree saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, geminin “İsrail ile bağları olan bir şirkete ait olduğunu ve işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal ettiğini” söyledi.

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