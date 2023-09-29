Husilerin saldırısında ölen Bahreyn askerlerinin sayısı 4'e yükseldi

Bahreyn, 25 Eylül’de Husilerin Suudi Arabistan-Yemen sınırında düzenlediği saldırıda yaralanan bir askerinin bugün hayatını kaybettiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Husilerin saldırısında ölen Bahreyn askerlerinin sayısı 4'e yükseldi

Böylece saldırıda şehit olan Bahreyn askerlerinin sayısı 4’e çıktı.

Husiler İHA ile saldırdı

Bahreyn resmi ajansı BNA’nın haberine göre, Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 25 Eylül Pazartesi günü Husilerin “hain” saldırısı sonucu ağır yaralanan Üsteğmen Hamed Halife el-Kubeysi’nin bugün vefat ettiği bildirildi. Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı, 25 Eylül’de Husilerin, Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarında Arap koalisyon güçleri bünyesinde görev alan Bahreynli askerlerin mevzilerine İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 2 askerin öldüğünü, bazı askerlerin de yaralandığını duyurmuştu. 27 Eylül’de yapılan açıklamada da yaralı askerlerden birinin daha öldüğü belirtilmişti.

Yemen’de siyasi çözüm arayışları sürüyor

Yemen’de İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen’de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman, aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.

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