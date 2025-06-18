Hüsnü Mahalli acı gerçeği haykırdı: Bu coğrafyada herkes işbirlikçi!

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Tele1’de Bilge Yurdagülen’e açıklamalar yaptı ve “Bu saldırıyı kimse durdurmayacak, Kimse durdurmayacak çünkü bu coğrafyada herkes işbirlikçi, herkes ihanet içinde...” dedi.

Mahalli’nin konu ile ilgili konuşması şöyle:

-Suriye olayının bölgede cehennem kapılarının açılacağını ve bölgede korkunç şeyler yaşanacağını an az yüz defa söyledim En son bu programda söyledim. söyledim. “Bu coğrafya darmadağın edilecek” dediğinde kendimden emindim. 45 yıldır bir gazeteci olarak ve bu coğrafyanın her tarafını bilen ve uluslararası ilişkileri de bilen ve bu ülke yönetimlerini de ve halklarını da bilen birisi olarak söylüyordum. Rastgele duygusal bir kelime kullanmıyordum. Bu coğrafya dağıtılacak...

Büyük Ortadoğu Projesi 2004'te ilan edildiğinde yazıldı bu...

Yani Amerikalılar bir şeyi gizlemediler ki... Gizlemiyorlar, söylüyorlar, her şeyi söylüyorlar.

Adamlar adım adım gidiyor. İki deli var. Birisi Trump, diğeri Netanyahu... İki ruh hastası... Şimdi bunlardan gelip de mantıklı bir şey bekleyen geri zekâlıdır.

Yani Şam'da dünyanın en büyük teröristinin getirip de cumhurbaşkanı yapılmasını eğer anlamlandıramıyorlarsa kimse kusura bakmasın... Salaklıktır bu...

Hüsnü Mahalli cevap bekleyen soruyu sordu: MHP ve Devlet Bahçeli neden Abdullah Öcalan'la kanka oldu?

E bunu da anlamıyorsak yapılacak bir şey yok. Orayı da vurur burayı da vurur

Nedir proje? Büyük İsrail Devleti... Bakın Netanyahu, ağlama duvarına gitti, bir pusula yazdı. Bu, Tevrat'tan bir alıntıdır Aslan uyandı, köpek sürüsü halkı yok edecek...” dedi Bu Tevrat'tan bir alıntıdır. Şimdi işte ertesi gün o operasyonun adı yükselen aslan!

Yani aslan kim? Yahudi halkı... Yahudi olmayan herkes köpek sürüsüdür onlara göre... Bunu ben söylemiyorum ama kendisi söylüyor... Buyurun İbranice bilen birisi varsa okusun.

Adam ruh hastası ve buna da inanıyor. Şimdi bununla biz neyi konuşacağız?

İşte 60 hedefi vurdu, Genelkurmay başkanını vurdu... Hamas liderini de orada öldürdüler. Lübnan’da Hizbullah lideri Nasrallah’ı ve bir sonraki lideri öldürdüler.

Esad’ı kaçırdılar, yerine en büyük katili getirip oturttular.

Bunu kimse durdurmayacak, Evet, çok güzel sordun... Kimse durdurmayacak çünkü bu coğrafyada herkes işbirlikçi, ihanet içinde... İsrail'le işbirliği yapan Mossat'la işbirliği yapan ayrı ayrı bir alemdeyiz hepimiz...

Adam söylüyor, gizlemiyor... “Ben” diyor “Büyük İsrail'i kuracağım...” Kafasına koymuş... Daha korkunç şeyler olacak... Bir daha söylüyorum, daha korkunç şeyler olacak. Daha korkunç olacak... Daha korkunç olacak...

Çünkü kimse İsrail'in önünün önünde durmak istemiyor. Çünkü herkes Trump'ı seviyor! Eee Trump da herkesi seviyor... Trump'la Netanyahu ile o büyük aşk yaşıyoruz... Böyle güzel güzel geçiniyoruz...

Söyleyecek çok laf var da işte bu kadarını söyleyeyim...

İran'ı da vurur, Türkiye'yi de vurur, Pakistan'ı da vurur... Vuracak!

Daha ne diyeyim vuracak... Ben müneccim değilim, ben 45 yıldır gazeteciyim ve bu coğrafyayı adım adım bilen, 10 bin yıllık tarihini bilen bir gazeteciyim...

Ya bunun önüne geçersin ya da gidip başka bir şey yaparsın!