Hüsnü Mahalli cevap bekleyen soruyu sordu: MHP ve Devlet Bahçeli neden Abdullah Öcalan'la kanka oldu?

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Tele1’de Namık Koçak’ın sorularını cevaplandırırken, “2017 referandumunda tavır alınsaydı, Türkiye bugün bu halde olmayacaktı. Burada kilit isim Devlet Bahçeli...” dedi.

Konuşmanın konuyla ilgili bölümü şöyle:

-Kafasına koymuş İktidar diyor ki "Ekrem Bey'i bitireceğim...” Yani PKK'yla flört

yaşıyorsun, Abdullah Öcalan'la büyük aşk yaşıyorsun, Abdullah Öcalan'ı göklere çıkartıyorsun... “Büyük insan, büyük felsefe insanı, büyük stratejist, büyük barış sever” falan diyorsun, “sayın kurucu önder” diyorsun... Selahattin Demirtaş 9 yıldır içerde tutuyorsun... Yani bu saçmalıkların sonu gelmez...

2017 referandumunda tavır alınsaydı, Türkiye bugün bu halde olmayacaktı. Burada kilit isim Devlet Bahçeli... Yalnız Devlet Bahçeli değil yani, MHP'nin misyonu böyle... Bu kadar söyleyeyim... Yani bir yerde yağlı urgan atıyor Ondan sonra “gelsin mecliste konuşsun” diyor

Ecevit hükümetindeyken hiç ortada bir şey yokken seçim dedi.. Çünkü ona talimat geldi bir yerlerden; üst akıldan... “Şöyle yapacaksınız” dedi. Onlar da öyle yaptı. Çünkü biliyorlardı ki AKP kuruldu ve iktidara hazırlanıyor. Bunu Abdurrahman Dilipak anlatmıştı... İşte nasıl hazırlandı? Amerikan konsolosu ile bir evde buluştular. Kendisi kaç sefer anlattı bir Amerikan projesi olduğunu net bir şekilde söyledi.

Daha ortada bir şey yokken ortada hiçbir şey yokken Recep Tayyip Erdoğan daha belediye başkanıyken Amerika'ya çağrıldı. İktidara nasıl hazırlandığını rahmetli Erbakan her gün kaç sefer anlattı. Sonra ne dedi “AKP'ye oy verenler İsrail'e ve Amerika'ya oy vermiş olur” dedi...

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında da bir koalisyon oluşabilecekken AKP azınlığa düşmüşken orada da gene Devlet Bahçeli ortaya çıktı ve “erken seçim” dedi. Neler oldu, neler gördük Türkiye'de... Şimdi hepsini bırakalım, MHP'ye oy veren insanlar, ellerini vicdanlarına koysunlar ve “MHP ve Devlet Bahçeli neden Abdullah Öcalan'la kanka oldu?” sorusunu cevaplandırsınlar.

Başka bir şey açıklamak istemiyorum Bu kadar yani... Yani daha 6 ay önce DEM Parti kapatılmalı diyen Devlet Bahçeli, DEM heyetini meclis koridorunda saygıyla ve hürmetle 10 dakika neden bekledi?