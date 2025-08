Hüsnü Mahalli altını çize çize uyardı! Bu coğrafyada korkunç şeyler dönüyor…

Gazeteci Hüsnü Mahalli, geçmişten bugüne Türkiye’nin dış politikadaki adımlarını ve iç siyasi yapısını eleştirerek önemli uyarılarda bulundu. Mahalli, 2004’teki mayın temizleme tartışmalarından başlayarak, 2011’de Kürecik Üssü’nün İsrail’i koruma amacıyla kurulduğunu ve bunun Arap Baharı ile birlikte Suriye ve İran’a yönelik bir planın parçası olduğunu öne sürdü.

Mahalli ayrıca Galataport ihalesinin bir Yahudi şirketine verilmesi nedeniyle dönemin Bakanı Abdüllatif Şener’in istifa ettiğini hatırlatarak, Türkiye’deki siyasi geçişkenliğin ve toplumsal yapının karmaşıklığına dikkat çekti.

“Bu coğrafyada korkunç şeyler dönüyor ve hepsi Türkiye’yi ilgilendiriyor” diyen Mahalli, özellikle muhalefete seslenerek yaratıcı ve sakin bir şekilde çözüm üretme çağrısında bulundu. Geleceğin çok tehlikeli olabileceğini vurgulayan Mahalli, Türkiye’nin sosyolojik ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Hüsnü Mahalli şöyle konuştu:

Bu iktidarın daha ilk yıllarında 2004'tü yanlış hatırlamıyorsam. Mayın temizleme işi verildiğinde bir sürü tantana çıktı. 2011'de Kürecik Üssü İsrail'i koruyacak diye yapıldığında 2011'in sonu 2012'nin başında Arap Baharı ile birlikte biz o zaman dedik, bunlar Suriye için ve İran için büyük tezgahlar peşindeler. Yok yok dediler. Çıktı ortaya Kürecik Üssü’nün ne işe yaradığı ama yine 2004' ya da 2005'ti yanlış hatırlamıyorsam. Galataport tartışması vardı biliyorsunuz. Yine bir Yahudi şirketine veriliyordu. Hatta o zaman Abdüllatif Şener bu olaydan dolayı Erdoğan'la kavga ettiği için istifa etti. Abdüllatif Şener'in söylemiyle söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olarak Abdüllatif Şener de bakan olarak şunu imzala filan dediği için o da ben imzalamam dedi. O Galataport ihalesi için bir Yahudi şirketine verme konusunda ve Abdullatif Şener istifa etti. Abdülatif Şener, sonra muhalefete geçti. Sonra CHP'li oldu. En militan CHP'li oldu. Sonra birdenbire tekrar AKP'li oldu. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir toplum karakterine sahibiz.

Şimdi dolayısıyla böyle bir yapıda, böyle bir siyaset yapısında, siyaset kurgusunda ve hepsinden daha önemlisi sosyolojik ve psikolojik birçok sorunun yaşandığı bir ülkede sakin bir şekilde kendimizi kontrol ederek oturup yaratıcı olmak zorundayız. Nasıl kurtarabiliriz bu ülkeyi? Bu lafım tabii muhalefete. Nasıl kurtarabiliriz? Yeter ya! Gerçekten gelecek çok tehlikeli. Önümüzdeki dönemde bu coğrafyada çok tehlikeli şeyler olacak. Yani umarım ben yanılıyorum. Ama ben biraz biliyorsam bu coğrafyayı ve biraz da her gün her şeyi takip eden bir Hüsnü olarak söylüyorum. Korkunç şeyler dönüyor ve hepsi Türkiye ilgilendiriyor. Her şey Türkiye ilgilendiriyor ama maalesef kimse bunları konuşmuyor. Ya da neyi konuşsunlar zaten herkes sahte diplomalı.