Hüsnü Mahalli, Erdoğan'a kafasına göre sorunca bakın neler olmuş?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonrası dönüş yolundayken basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Sorulara dair Medya ombudsmanı Faruk Bildirici’den X hesabı üzerinden çarpıcı bir iddia gelmişti.

Bildirici, uçakta soracakları soruların önceden liste halinde kendine geldiğini söylerken, “Hem de soruların altında kimin o soruyu soracağı da yazıyordu. Türkiye saatiyle 22.10’du sorular geldiğinde. Bu soruları, tanık olmaları için iki gazeteci arkadaşımla daha Erdoğan ile sohbetin açıklanmasından saatler önce dün gece ve bu sabah erkenden paylaştım” dedi.

"ELİNE KAĞIT TUTUŞTURUP 'BU SORULARI SORACAKSINIZ' DEDİLER. SIRA BANA GELİNCE O SORUYU SORMADIM"

Bildirici’nin açıklamaları gündem olurken, usta gazeteci Hüsnü Mahalli ise geçmiş dönemde çarpıcı bir anısını paylaştı. TELE 1 canlı yayınında konuşan Mahalli, “Akif Beki, Erdoğan'ın basın danışmanıydı. Ali Kırca'ya, bana ve birkaç gazeteci arkadaşın eline kağıt tutuşturup 'Bu soruları soracaksınız' dediler. Sıra bana gelince o soruyu sormadım, kafama göre soru sordum. Reklam arası Akif Beki bana bağırmaya başladı. Tabii ben de bağırıp çağırdım” ifadelerini kullandı.