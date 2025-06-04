Hüsnü Mahalli iktidarın planını açıkladı: CHP, davalarla bloke edildi!

Gazeteci Hüsnü Mahalli, TELE1'daki programda Bilge Yurtdagülen'in sorularını cevaplandırdı ve "CHP, davalarla bloke edildi" dedi.

Konu ile ilgili soru ve cevap şöyle:

BİLGE YURTAGÜLEN: Sizce CHP ve CHP'liler hakkında açılan soruşturmalarla, davalarla iktidar ne yapmaya çalışıyor. İktidarın kafasındaki plan nedir?

HÜSNÜ MAHALLİ: Şimdi Bilge’ciğim, iktidarın kafasındaki plan şu: “Biz Ekrem Bey konusunda olduğu gibi şimdi de bir kurultay meselesinden yola çıkarak CHP'yi yoralım, hırpalayalım ve sağlıklı düşünmesinin önüne geçelim...” Şimdi yorgun bir CHP yönetimi var. Silivri'ye git gel, miting yap, oraya git gel şurada toplantılar yap... Böyle bir yönetim doğal olarak toplumun ilgisini çekebilecek yaratıcı düşünceler söylemler planlar uygulamalar geliştiremez. Bu doğaya aykırı zaten yani... Şimdi bire bir kendimizi düşünelim. Şimdi sen ben, eğer kanala sabah gelip akşam 12'ye gidersek ertesi gün zaten bir şey üreterek gelemeyiz ki. Çünkü yorulmuş oluruz. Şimdi iktidar aynı şeyi yapıyor CHP'yi dediğim gibi hem Ekrem Bey meselesinden hem işte ona bağlı olarak tartışmalar ve yandaş medyanın saldırılarıyla yormak, hırpalamak...

CHP'yi sağlıklı bir şekilde düşünmekten alıkoyuyorlar ve kurultay tartışmasıyla CHP içinde tartışmaların yeniden alevlenmesine yol açıyorlar, provoke ediyorlar, kışkırtıyorlar.

İşte Hatay'daki eski belediye başkanı... Şimdi düşünsene, yani akıl işi değil yani... Lütfi Bey MHP'den gelmişti, AKP'ye geçti AKP'den geldi CHP'li oldu.. Şimdi tekrar başa dönüp CHP'yi karıştırmaya kalkışmasını hani bazıları çok şaşırtıcı buldu. Ben şaşırtıcı bulmamıştım. Şimdi iktidar CHP içinde Lütfi Savaş gibi başkaları vardır diye biliyor. Çünkü herkesin telefonu dinleniyor Bunu herkes biliyor.

Bölgede kıyamet kopuyor, Türkiye'nin bölgesel politikaları tehlikeli. İşte Nusra'dır, Suriye'de terör örgütleri iktidara getirilmiş... Kim getirdi, nasıl getirdi, kıyamet kopuyor... Türkiye'nin Suriye'deki rolüyle ilgili CHP ne bir şey söyleyebiliyor ne bir şey geliştirebiliyor Çünkü kilitlenmiş Ekrem Bey konusuna ve kurultay davasına. Haklı olabilirler ama muhalefetin, dış politikayı takip etmeyen topluma, sorunu ciddi bir şekilde anlatması gerekir.

CHP'yi iktidar yapmamak konusunda karanlık ilişkiler içinde olan tipler var parti içinde... Kimse kusura bakmasın, yani şimdi bunu bilen iktidar dolayısıyla bu kişiler üzerinden, hangi yolu izliyor ne yapıyor onu bilemem tabii ama en azından bu insanlar üzerinden Kemal Bey'i bloke etmeye çalışıyorlar...

İnan bana artık Türkiye'nin önümüzdeki 50 yılıyla ilgili tartışmaları konuşuyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıyla ilgili, cumhuriyetin kendisiyle ilgili bir tartışmayı daha doğrusu doğum sancılarını yaşıyoruz ve kimse bunun farkında değil ya da farkında olanlar da konuşmuyor, anlayanlar da sesini çıkarmıyor... Türkiye'nin en az 50 yıllık geleceği ile ilgili birtakım tezgâhlar çevriliyor. Şimdi konuşulmayacak da ne zaman konuşulacak?