Hüsnü Mahalli'den efsane İsrail-İran yorumu: Göbek atıyorlar

İsrail ordusu, İran topraklarından İsrail'e doğru füze atıldığını bildirdi. Açıklamada, füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.

Bu gelişmelere karşılık olarak İran, İsrail'in saldırısına Tel Aviv'e yönelik misilleme füze saldırılarıyla cevap verdi. İran, beşinci dalga füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Tele1'de İran-İsrail arandaki gerilimi değerlendirdi.

Mahali şunları dile getirdi:

"GÖBEK ATIYORLAR YA"

"Bak net söylüyorum. Şu anda bu coğrafyada İran vuruldu diye bak radikal sünni çevreler, dini çevreler şu anda göbek atıyor. İran bomba atıldı diye. Göbek atıyorlar ya, İran vuruldu diye.

İran, İsrail'e 5. dalga füze saldırısını başlattı: Ölü ve yaralılar var

"BU COĞRAFYADA BÖYLE BİR ŞEY"

Bu yani bu bu coğrafyada böyle bir şey. Sanki Peygamberin sülalesi değil, sevgili torunları değil, sanki Ali Hasan Hüseyin Amerikalı. Göbek atıyorlar. Bak ben sana net söylüyorum. Göbek atıyorlar, seviniyorlar vuruldu diye"