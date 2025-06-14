İran, İsrail'e 5. dalga füze saldırısını başlattı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA

İran, İsrail'in saldırısına Tel Aviv’e misilleme füzeleriyle karşılık verdi. İran, beşinci dalga füze saldırısının başlatıldığı duyurdu. Tel Aviv'den patlama sesleri yükselirken ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerine füze saldırıları düzenlendiği, hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in saldırıları bildiren telefon uygulamasında, kuzeydeki geniş bir alanda ve güneyde Gazze Şeridi çevresindeki kentlerde alarmlar çaldığı duyuldu.

Sosyal medyada, kuzeydeki bölgelerde İran'dan atılan balistik füzeler ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada bıraktığı izler paylaşıldı.

İran'dan ateşlenen füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında gökyüzünde füzelerin izleri görüldü. Önleyici füzelerin infilak etmesiyle patlama sesleri duyuldu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İran, İsrail'e misilleme için yüzlerce balistik füze fırlattı. Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. İsrail basının aktardığına göre İran'ın füze saldırılarında 3 İsrailli öldü, en az 91 kişi yaralandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin acil yardım servisi Magen David Adom Direktörü Eli Bin'den aktardığına göre, yaralılar çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

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Yaralıların çoğunun Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesinden olduğu belirtildi.

Haaretz'in haberine göre, Ramat Gan'da İran füzelerinin isabet ettiği 9 bina tamamen yıkılırken saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi.

İsrail, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

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Resim AA'dan alınmıştır.

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