Husumetli aileler için barış heyeti kuruldu

İlçede aralarında husumet olan ailelerin barıştırılması için kurulan heyetin ilk toplantısı Kaymakamlık Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör başkanlığında gerçekleşen toplantıda, aileler arasındaki husumetlerin çözülmesi, husumetli ailelerin barıştırılması, kan davalarının sona ermesi için atılacak adımlar, barış görüşmelerinin planlanması, görüşmelere katılacak üyeler ve görüşme takvimi belirlendi.

Kurulan heyetle alakalı açıklama yapan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, “Yüzyılların toplumsal hastalığı olan kan davası, Peygamber Efendimizin (S.A.V) Veda Hutbesi'nde lanetlemesine rağmen, kutsal kitabımızda ve hadislerde yasaklanmış olmasına rağmen çağdaş bir cahiliye adeti olarak maalesef günümüzde de hala sürdürülüyor. Hala insanın insanı acımadan öldürdüğü, sırf aynı kanı taşıdığı için masum insanların dahi katledildiği günümüzde dini, manevi ve hukuki eğitime ağırlık verilerek insanlara kan davasının dini ve hukuki boyutunun iyi anlatılması ve insanlarımıza barışın telkin edilmesi gerekiyor. İlçemizde kan davalarını sonlandırmak adına geniş çaplı bir barış heyeti kurduk. Amacımız ilçemizde bulunan tüm husumetli aileleri barıştırmaktır. Bu sürece katkı sağlayacak tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Kurulan heyetin ilçemiz adına ve insanlık adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.