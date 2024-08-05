Husumetliler kardeşlere ateş açtı. Silahlılardan biri çocuk

Düzenleme: Kaynak: DHA
Husumetliler kardeşlere ateş açtı. Silahlılardan biri çocuk

Tekirdağ’da Veysel ve Mehmet Taştekin kardeşler husumetlilerinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin çoçuk olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak’ta 2 kardeşe ateş açıldı.

Veysel Taştekin ve kardeşi Mehmet Taştekin ile Ziya B. ile aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığı iddia edildi.

Olaydan 1 ay sonra Taştekin kardeşler sokakta yürüdükleri sırada Ziya B. ve yanındaki S.G. ile karşılaştı.

Taraftarlar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Ziya B. ve S.G., üzerlerindeki tabancaları çıkararak Taştekin kardeşlere ateş açtı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ÇOCUK

Kurşunlar, kardeşlerin vücutlarına isabet ederken, Taştekin kardeşler yere yığıldı. Ziya B. ve 15 yaşındaki S.G. ise olay yerinden kaçtı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Taştekin Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Veysel Taştekin’in tedavisi ise devam ediyor. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Ziya B. ve S.G.’yi saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde olayda kullandıkları belirtilen iki tabanca da ele geçirildi.

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