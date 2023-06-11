Husumetliler lokantada birbirlerine ateş açtı: 1 ölü 1 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Ufuk A.(35) ile aralarında husumet bulunan lokanta işletmecisi Muzaffer Malkoç (52), tabanca ile birbirlerine ateş açtı. Malkoç, kaldırıldığı hastanede öldü, yaralanan Ufuk A., tedavi altına alındı.

Husumetliler lokantada birbirlerine ateş açtı: 1 ölü 1 yaralı

DHA’nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Saray ilçesinin Güneşkaya mevkisindeki piknik alanında bulunan lokantada meydana geldi. Ufuk A., burada husumetlisi Muzaffer Malkoç'un eşi ile işlettiği lokantanın bahçe kısmına oturdu.

Ufuk A., iddiaya göre Malkoç'un eşinden çay istedikten sonra, "Kocanı vurmaya geldim. Onu vuracağım" dedi. Bu sözler üzerine kadın lokantaya girerek eşine durumu anlattı. Muzaffer Malkoç da, olası saldırıya karşı işletmesindeki tabancasını aldı. İçeriye giden Ufuk A. ile Muzaffer Malkoç, çıkan tartışmanın ardından birbirlerine ateş açtı. Karşılıklı ateşte Malkoç ve Ufuk A., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Muzaffer Malkoç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ufuk A.'nın ise tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.husumetliler-lokantada-birbirlerine-ates-acti-1-olu1-yarali-9324-dhaphoto1.jpghusumetliler-lokantada-birbirlerine-ates-acti-1-olu1-yarali-9324-dhaphoto2.jpghusumetliler-lokantada-birbirlerine-ates-acti-1-olu1-yarali-9324-dhaphoto3.jpghusumetliler-lokantada-birbirlerine-ates-acti-1-olu1-yarali-9324-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Son Haberler
İstanbul Boğazı Ajda Ajda diye inledi Magazin
İstanbul Boğazı Ajda Ajda diye inledi
İngiltere'de yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi Dünya
İngiltere'de yılın en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi
HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt geldi Siyaset
HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt geldi
Kenya'da ‘açlık tarikatı’ soruşturması: Kayıp 613 kişi aranıyor Dünya
Kenya'da ‘açlık tarikatı’ soruşturması: Kayıp 613 kişi aranıyor
İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor Ekonomi
İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor
Rüyada albüm görmek ne demek? Rüyada albüm görmek neye işaret? Güncel
Rüyada albüm görmek ne demek? Rüyada albüm görmek neye işaret?
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü Güncel
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü