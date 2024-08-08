Husumetlilerinin aracına kurşun yağdırdılar

Kaynak: İHA
Husumetlilerinin aracına kurşun yağdırdılar

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde husumetlilerinin aracına silahla ateş eden 4 şahıs gözaltına alındı.

Gece 02.00 sıralarında Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, F.İ. ile M.İ.’ye ait Demokrat sokak içerisinde park halinde bulunan araca alacak verecek sebebiyle aralarında husumet olan M.A., M.A., S.A. ve M.A.’nın içinde bulunduğu otomobilden ateş açıldı.

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Ateş edilen araca çok sayıda kurşun isabet ederken, zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, gerçekleştirilen çalışmalarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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