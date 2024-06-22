Husumetlisine kurşun yağdırdı

Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi'nde myedana gelen olayda, edinilen bilgilere göre aralarında husumet olduğu öğrenilen Zekeriya Vural ve komşusu R.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.E. yanında bulundurduğu silahla komşusu Vural’ı kurşun yağmuruna tuttu.

Vural, başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden aldığı kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren R.E.’yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.