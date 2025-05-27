Husumetlisini kıraathanede pompalı tüfekle vurdu

Kaynak: İHA

Malatya'da bir kişi husumetlisini kıraathanede oyun oynarken pompalı tüfekle yaraladı.


Olay, 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Teyfik Çiğerci Sokak içerisinde bulunan kıraathanede arkadaşlarıyla oyun oynayan bir kişi, bölgeye gelen iki kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

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Olayda tüfekle açılan ateş sonucu bacak kısmına isabet alarak yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken zanlılar kaçarak uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerin kaçan zanlıları yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

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Husumetlisini kıraathanede pompalı tüfekle vurdu
Husumetlisini kıraathanede pompalı tüfekle vurdu