Husumetlisini yolda görünce tabancayla vurdu

Kaynak: İHA
Husumetlisini yolda görünce tabancayla vurdu

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, caddede karşılaştığı husumetlisini tabancayla yaraladı.

Olay, S.U. isimli şahsın, daha önceden aralarında husumet bulunan E.D. ile şehrin merkezindeki Kurtuluş Caddesi'nde karşılaşmasıyla meydana geldi. S.U., yanında taşıdığı tabancayı çekerek E.D.'ye ateş etti ve onu yaraladı. Aldığı yaralar sonucu E.D. acil tıbbi yardım gerektiren durumdayken, saldırgan S.U. olay yerinden ayrılarak Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu.

Hemen olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye derhal polis güçleri ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı E.D. ise, olay yerinde bulunan vatandaşların ve polis memurlarının ilk yardım çabalarıyla stabil hale getirildi. Ardından, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin hemen sonrasında Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Polis ekipleri, E.D.'nin aracında ve olayın gerçekleştiği çevrede detaylı bir inceleme başlattı. Bu arada, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma süreci de başladı.

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