Husumetlisinin dükkanına ateş açtı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet bulunan şahsın oto galerisine ateş açarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi sebebiyle husumet bulunduğu iddia edilen T.H. otomobiliyle gelerek, husumetlisi A.Y.'nin oto galeri dükkanına ateş açtı. Galeri sahibi A.Y. ise yanındaki silahla T.H.'ye karşılık verdi. Yaşanan çatışmanın ardından T.H. geldiği otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kurşunlardan biri cadde üzerinde bulunan oto parçacı dükkanı önünde park halindeki bir otomobile isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, polis, T.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı.