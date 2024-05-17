Husumetlisinin evine silahla saldıran şahıs tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Husumetlisinin evine silahla saldıran şahıs tutuklandı
Samsun'da husumetlisinin ev ve iş yerine aynı akşam hem evine hem de iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda, E.B. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan T.B.'nin önce Tophane Mahallesi’nde bulunan evine, daha sonra ise Yeni Mahalle'deki iş yerine tabancayla silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, ev ve dükkanda maddi hasar meydana geldi. Saldırının sonrasında kaçan silahlı şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan E.B., Samsun Adliyesi’ne sevk edildi ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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