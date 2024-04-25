Hüyük çileği ve Söke pamuğu AB'de tescil yolunda

Durak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AB’de devam eden tescil işlemleri hakkında bilgi paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde başlatılan "uluslararası coğrafi işaret seferberliği"nin bir parçası olarak, Hüyük çileği ve Söke pamuğunun tescilini umduklarını belirtti.

Durak’ın ifadelerine göre: “AB’deki coğrafi işaret tescil süreçlerimizden olumlu haberler almaya devam ediyoruz. Söke pamuğu gibi Aydın’ın değerli ürünleri ve TÜRKPATENT’in hazırladığı başvuruyla, Konya’nın önemli ürünlerinden Hüyük çileği de AB tarafından tescillenecek. Onaylanan bu iki coğrafi işaretimiz, AB Resmi Gazetesi’nde yer alacak ve 3 aylık itiraz sürecinin sona ermesiyle resmi tescil işlemi tamamlanacak. Şu anda AB’de 21 tescilli coğrafi işaretimiz var ve 7’si ilan aşamasında olan toplam 51 başvurumuzun işlemleri sürüyor.”

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE COĞRAFİ İŞARET VAR?

Türkiye’de toplamda 1000 coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili bulunmaktadır. Bu tesciller, ülkemizin yöresel ürünlerini ve kalitesini korumak amacıyla yapılmıştır. Coğrafi işaretler, farklı bölgelerden gelen ürünlerin özgünlüğünü ve ününü belirler. Ülkemizdeki coğrafi işaretler arasında Antep Baklavası, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı ve Taşköprü Sarımsağı gibi değerli ürünler bulunmaktadır. Ayrıca, bu sayı 2021 yılında gerçekleştirilen 352 coğrafi işaret tescili ile artmıştır ve 2022 yılının Ocak sonu itibariyle 1000’e ulaşmıştır. Coğrafi işaretler, ülkemizin kültürel mirasını ve zenginliğini yansıtan önemli bir unsurdur.