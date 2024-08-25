Huzur uygulamasında 52 gözaltı

Kaynak: İHA
Huzur uygulamasında 52 gözaltı

Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda haklarında aranma kararı olan 52 şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da jandarma ve emniyet ekipleri, tarafından "huzur uygulaması" yapıldı. Uygulamaya bin 282 kolluk personeli katılım sağladı. Denetimler çerçevesinde 22 bin 144 kişi sorgulandı, 7 bin 148 araç ekipler tarafından tek tek kontrol edildi, 442 iş yeri denetlendi. 239 araca para cezası uygulanırken, 51 araçta trafikten men edildi. 19 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, aranmakta olan 52 şüpheli ise yakalandı.
Araç, işyeri ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 100 gram esrar, 37 gram sentetik uyuşturucu, 2 çalıntı motosiklet, 2 adet tescilsiz motosiklet ele geçirildi.
aw274148-01.jpg

aw274148-02.jpg

aw274148-03-1.jpg

Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü Yerel Haberler
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü
Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar Spor
Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar
Antakya’da örtü yangını çıktı Yerel Haberler
Antakya’da örtü yangını çıktı
Terme Çayı taşma noktasına geldi Yaşam
Terme Çayı taşma noktasına geldi
Doğanın nadir mucizesi: Beyaz aslan Yaşam
Doğanın nadir mucizesi: Beyaz aslan
Bir arpa boyu yol gitmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bir arpa boyu yol gitmek deyimi ne anlama geliyor?