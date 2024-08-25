Huzur uygulamasında 52 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ve emniyet ekipleri, tarafından "huzur uygulaması" yapıldı. Uygulamaya bin 282 kolluk personeli katılım sağladı. Denetimler çerçevesinde 22 bin 144 kişi sorgulandı, 7 bin 148 araç ekipler tarafından tek tek kontrol edildi, 442 iş yeri denetlendi. 239 araca para cezası uygulanırken, 51 araçta trafikten men edildi. 19 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, aranmakta olan 52 şüpheli ise yakalandı.

Araç, işyeri ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 100 gram esrar, 37 gram sentetik uyuşturucu, 2 çalıntı motosiklet, 2 adet tescilsiz motosiklet ele geçirildi.

