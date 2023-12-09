Huzurevinde bastonlu cinayet 90 yaşındaki adamı bastonla öldürdü

Samsun’da bir huzur evinde kan donduran cinayeti işleyen 78 yaşındaki Mehmet Ş., tartıştığı 90 yaşındaki Rasim Ciğer’i bastonla öldürdü. Mehmet Ş.'nin aldığı ceza belli oldu. Olayla alakalı güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Huzurevinde bastonlu cinayet 90 yaşındaki adamı bastonla öldürdü

Korkunç olay Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’ndeki Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geçen yıl Eylül ayında meydana geldi.

İddiaya göre, Rasim Ciğer (90) ile oda arkadaşı Mehmet Ş. (78) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ş., Rasim Ciğer’e koltuk değneği ile saldırdı. Mehmet Ş. de önce yumruk ve tekme ile sonra da değnekle ona karşılık verdi.

Olay sonrasında yaralanan Ciğer, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, yaşlı adam olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

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CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayla alakalı güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, koridordaki koltuklarda oturan iki ihtiyarın tartıştığı görülüyor. Daha sonra Rasim Ciğer, yerinden kalkarak koltuk değneği ile Mehmet Ş.'ye vurdu. Mehmet Ş. önce yumruk darbesiyle oda arkadaşını yere düşürdü. Yere düşen değneği alıp ona vurdu, birkaç kez de tekme savurdu, daha sonra değnekle vücuduna ve başına birkaç kez vurdu. 90 yaşındaki huzurevi sakini ayağa kalkmak istedi ama diğeri yakasından tutup engel oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

CEZA ALDI

Mehmet Ş. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Ş. duruşmaya katılmazken, mahkeme yaşlı adamı "kasten yaralama sonucu öldürmeye sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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