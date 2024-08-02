Huzurevinde çıkan yangın korkuttu

Yangın sonrası huzurevi sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, duman tahliye edildikten sonra yeniden odalarına yerleştirildi.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Huzurevi Sokak'ta bulunan 6 katlı Kocaeli Huzurevi'nde meydana geldi.

Huzurevinin mutfağında başlayan alevler hızla yayılarak binayı kaplayan dumanların oluşmasına neden oldu.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, huzurevi sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Duman tahliye edildikten sonra huzurevi sakinleri güvenli bir şekilde tekrar odalarına yerleştirildi.