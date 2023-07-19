Huzurevinde ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı

Beş gün önce, 83 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Tanju Tuncel'in ölmeden önce çekilen son videosunu seyredenler gözyaşlarını tutamadı.

Huzurevinde ölmeden önce son görüntüleri ortaya çıktı

Editör: Özlem KIRAL

Özellikle Geniş Aile dizisi ve Eyvah Eyvah filmi ile hafızalarımızda yer edinen usta sinema ve tiyatro sanatçısı Tanju Tuncel'in ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

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83 yaşında hayatını kaybeden sanatçının kaldığı huzurevinde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

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Ünlü sanatçı, o görüntülerde sanki ölümünü hissetmiş, sevenlerine veda eder gibi, gözleri parlayarak şunları söyledi.

''Ben Tanju Tuncel. Burada çok mutluyum. Ama ne olursa olsun hepinizi arıyorum. Böyle arada bir arkadaşlar geldiği zaman, hepinizle irtibat kurmuş gibi oluyorum..

Hepiniz, çok seviyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin. Teşekkür ederim...''

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