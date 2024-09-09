Huzurevlerine huzurları alt üst edecek zam geldi

Yıllardır devam eden ekonomik kriz toplumun her kesiminin derinde hissettiği yolsuzluğu da beraberinde getirdi. Uygulanmaya çalışılan Nas ekonomisi sonuç vermeyince bozulan ekonomiyi düzeltmek adına yeni adımlar atılmaya başlandı ve fatura halka kesildi.

Bu kapsamda son fatura yaşlı vatandaşlara kesildi. Huzurevleri fiyatlarına devasa zam geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yurt genelindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerine gönderdiği 29 Ağustos 2024 tarihli yazıda, yaşlı bakımında artan maliyetler nedeniyle ücretlerde düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Mustafa Özdemir'in haberine göre, Yazıda, eylül ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifelere yer verildi. Buna göre, tek kişilik odaların ücreti 3 bin 551 liradan 10 bin 652 liraya, çift kişilik odaların kişi başı ücreti ise 3 bin 110 liradan 9 bin 331 liraya yükseltildi.

Huzurevlerinde birlikte kalan eşlerin kaldığı süit odalarının fiyatı, 4 bin 834 liradan yüzde 360 oranında zam yapılarak 17 bin 336 liraya çıkarıldı. Çift kişilik süit odalarda tek kişi ücreti ise 4 bin 437 liradan 13 bin 309 liraya yükseltildi.