Huzurevlerine yapılan zam geri alındı. Çok tepki çekmişti

Orhan Uğuroğlu - Özel Haber

Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde oda fiyatlarına en az yüzde 300 zam yapılmıştı. Merkezlerde ağırlık olarak uygulanan %300 ile %360 arasındaki zam oranları, yaşlı bakım hizmetlerinin erişilebilirliğini ciddi şekilde tehlikeye atmıştı.

YAPILAN ZAM GERİ ALINDI

Yapılan zamma neredeyse her kesimden tepki geldi. Yeniçağ Ankara Temsilcisi Gazeteci Orhan Uğuroğlu, gelen tepkilere dayanamayan yetkililerin, yapılan zammı geri aldığını açıkladı.

Yapılan zam sonrası yeni fiyatlar şu şekilde olmuştu,

İŞTE YENİ FİYATLAR

Yapılan zam vatandaş tepkisinin ardından geri alındı. Geri alınan zammın ardından güncel huzurevi fiyatları da belli oldu. İşte yeni fiyatlar,

NE OLMUŞTU?

Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde oda fiyatlarına en az yüzde 300 zam yapılmıştı. Yapılan zam sonrası tek kişilik odaların fiyatlarının yüzde 461,88 artarak 2.622 TL'den 14.732,51 TL'ye yükselmişti.

Bu fahiş zamlar, sosyal medyada ve kamuoyunda yoğun tepkilere sebebiyet verdi. İnsan hakları savunucusu Hacer Foggo, sosyal medya platformu X hesabından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslenerek, “Ne yapacaksınız, bu yaşlı insanları sokağa mı atılacak? Bu kararı geri çekin lütfen” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Gelen tepkilere dayanamayan yetkililerin, yapılan zammı geri aldı.