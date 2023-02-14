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Hyundai'nin yeni SUV modeli: Hyundai mufasa

Hyundai ve Kia modellerinin karışımı gibi görünen yeni Hyundai Mufasa SUV’ın tasarımı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:26
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Hyundai'nin yeni SUV modeli ortaya çıktı

Hyundai'nin yeni SUV modeli: Hyundai mufasa
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Hyundai'nin Çin pazarına özel olarak tasarladığı yeni SUV modeli ortaya çıktı. Hyundai Mufasa adı verilen otomobil, tasarımıyla mevcut Hyundai ve Kia modellerinin karışımı gibi görünüyor.

TASARIM

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, sadece dış tasarımını gördüğümüz yeni Hyundai Mufasa'nın önünde X formu oluşturan bir yerleşim kullanılmış.

Bu alanı domine eden geniş ızgara üzerinde büyük bir logo mevcut. Farlar ise kenarlarda bu ızgara ile uyum sağlayacak şekilde dikey olarak tasarlanmış. Bunun yanı sıra üst bölümde boydan boya uzanan ince bir LED ışık imzası karşımıza çıkıyor.

Hyundai Mufasa SUV'a profilden baktığımızda, keskin çizgiler ve şişkin çamurluklar bizlere Tucson'u anımsatıyor. Marşpiyel ve çamurluk uçlarındaki siyah eklentiler otomobilin SUV karakterine vurgu yaparken, beş kollu siyah jantlar, siyah yan ayna kapakları ve sütunların da bu detaylara uyum sağladığını görmekteyiz.

Arka bölümdeki stoplar ise SUV'un en dikkat çekici bölümü diyebiliriz. Bu alan da Kia EV6'yı akıllara getiriyor. Hyundai Mufasa SUV'a profilden baktığımızda, keskin çizgiler ve şişkin çamurluklar bizlere Tucson'u anımsatıyor.

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