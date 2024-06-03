IATA: Hava yolu şirketlerinin 2024 karı milyarlarca dolar olabilir

Merkezi Kanada'nın Montreal şehrinde olan IATA, küresel hava taşımacılığı sektörünün finansal görünümüne yönelik raporunu yayımladı.

İlgili raporda hava yolu şirketlerinin kar beklentileri, özellikle Avrupa'da son grevlere rağmen hava yolu şirketlerinin temel işçilik maliyetlerini kontrol altında tutması sebebiyle Aralık 2023'teki tahmini olan 25,7 milyar dolardan yukarı yönlü revize edilerek 30,5 milyar dolara çıkartıldı.

Hava taşımacılığındaki şirketlerin gelirlerinin, 2024’te 2023’e oranla yüzde 9,7 artışla 996 milyar dolarla rekor kıracağı tahmin edilirken, toplam harcamaların yüzde 9,4 artış kaydederek 936 milyar dolarla en yüksek seviyeye göreceği öngörüldü.

Küresel havacılık şirketleri Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 140 milyar dolar zarar etmişti.