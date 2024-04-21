İBAN ile ödeme yapanlar dikkat. Tüm hesaplar incelenecek

Kaynak: Haber Merkezi
İBAN ile ödeme yapanlar dikkat. Tüm hesaplar incelenecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin hesaplarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Uzman isimler IBAN ödemesiyle alışveriş yapanları dikkat etmeleri gereken konularda uyarırken, banka hesaplarının da inceleneceğini duyurdu. İşte İBAN ile ödeme yaparken dikkat etmeniz gerekenler…

Uzmanlar, son zamanlarda alışverişlerde ödemelerin IBAN ile yapılmasına karşı hem tüketicileri hem de işletmelere uyarmaya devam ediyor.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılmasının tüketiciler açısından büyük risk barındırdığını belirterek, ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabileceğini belirtti.

İŞLETMELER ÖDEMELERİ İBAN’DAN ALARAK FİŞ VE FATURA VERMEKTEN KAÇINMIŞ OLUYOR

Bazı işletmeler, müşterilerinden kredi veya banka kartı ile ödeme almak yerine, IBAN vererek ücreti banka hesabına atmasını istiyor. Böylece işletmeler, fiş ya da fatura vermekten de kaçınmış oluyor. Son dönemde işletmeler arasında yaygınlaşan bu uygulamanın hem tüketiciler hem de işletmeler açısından bazı sakıncalar barındırıyor.

iban0.jpg

“BAKANLIK HESAPLARI DENETLEYECEK”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, İBAN ile ödeme alan işletmeler hakkında inceleme başlattığını hatırlatan Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, bakanlığın işletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri inceleyeceğini, bakanlığın, işletme sahiplerinin, yakınlarının, çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesapları da denetleyeceğini belirtti.

“PARA AKIŞI FATURAYLA KANITLANAMAZSA İŞLETME CEZAYA MARUZ KALACAK”

İşletmenin gelen parayla beraber o ürüne ilişkin fiş veya fatura düzenlediğini ispatlaması gerektiğini hatırlatan İnci, söz konusu para akışı faturayla kanıtlanamazsa işletmenin cezaya maruz kalacağını, bununla beraber kiralama yoluyla elde edilen banka hesapları MASAK çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında da ayrıca inceleneceğini ifade etti.

foto55.jpg

“İBAN AÇIKLAMASINI MUTLAKA YAZIN”

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, İşletmelerin vatandaşlara ‘ödemeyi yapmadınız' demesi durumunda ücretin yollandığının kanıtlanmasının zor olduğunu, bu sebeple IBAN üzerinden gönderilen ücretlerde açıklama kısmına ödemenin hangi hizmet için yapıldığının yazılması gerektiğini söyledi. Küçük, “Herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda açıklama kısmı bizler için kanıt niteliği taşıyor. Söz konusu durum resmi kurumlar tarafında da mecburi hale getirilmeli” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
'POS çalışmıyor IBAN’a at' dönemi son buluyor. Maliye IBAN'cılara ceza kesecek
Kirasını IBAN ile ödeyenlerin başı büyük derde girecek
Son Haberler
Küflü çikolatayı paylaşan müşterisine hakaret eden çikolata CEO'su kadının kim olduğu ortaya çıktı Gündem
Küflü çikolatayı paylaşan müşterisine hakaret eden çikolata CEO'su kadının kim olduğu ortaya çıktı
Selçuk İnan eski takımına acımadı! Altın değerinde 3 puan Spor
Selçuk İnan eski takımına acımadı! Altın değerinde 3 puan
Volkan Demirel'in büyük hatası. 'Hatayspor'a pahalıya patladı' diyerek açıkladı Spor
Volkan Demirel'in büyük hatası. 'Hatayspor'a pahalıya patladı' diyerek açıkladı
Galatasaray şampiyonluğa dört nala koşuyor. Gelene dört gidene dört Spor
Galatasaray şampiyonluğa dört nala koşuyor. Gelene dört gidene dört
Galatasaray: 4 Pendikspor: 1 Spor
Galatasaray: 4 Pendikspor: 1
Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı Gündem
Şırnak'ta kaza: 2 ölü, 3 yaralı
2 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakolu'na teslim oldu Gündem
2 PKK’lı terörist Habur’da Hudut Karakolu'na teslim oldu