İBAN ile ödeme yapanlar dikkat. Tüm hesaplar incelenecek

Uzmanlar, son zamanlarda alışverişlerde ödemelerin IBAN ile yapılmasına karşı hem tüketicileri hem de işletmelere uyarmaya devam ediyor.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılmasının tüketiciler açısından büyük risk barındırdığını belirterek, ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabileceğini belirtti.

İŞLETMELER ÖDEMELERİ İBAN’DAN ALARAK FİŞ VE FATURA VERMEKTEN KAÇINMIŞ OLUYOR

Bazı işletmeler, müşterilerinden kredi veya banka kartı ile ödeme almak yerine, IBAN vererek ücreti banka hesabına atmasını istiyor. Böylece işletmeler, fiş ya da fatura vermekten de kaçınmış oluyor. Son dönemde işletmeler arasında yaygınlaşan bu uygulamanın hem tüketiciler hem de işletmeler açısından bazı sakıncalar barındırıyor.

“BAKANLIK HESAPLARI DENETLEYECEK”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, İBAN ile ödeme alan işletmeler hakkında inceleme başlattığını hatırlatan Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, bakanlığın işletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri inceleyeceğini, bakanlığın, işletme sahiplerinin, yakınlarının, çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesapları da denetleyeceğini belirtti.

“PARA AKIŞI FATURAYLA KANITLANAMAZSA İŞLETME CEZAYA MARUZ KALACAK”

İşletmenin gelen parayla beraber o ürüne ilişkin fiş veya fatura düzenlediğini ispatlaması gerektiğini hatırlatan İnci, söz konusu para akışı faturayla kanıtlanamazsa işletmenin cezaya maruz kalacağını, bununla beraber kiralama yoluyla elde edilen banka hesapları MASAK çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında da ayrıca inceleneceğini ifade etti.

“İBAN AÇIKLAMASINI MUTLAKA YAZIN”

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, İşletmelerin vatandaşlara ‘ödemeyi yapmadınız' demesi durumunda ücretin yollandığının kanıtlanmasının zor olduğunu, bu sebeple IBAN üzerinden gönderilen ücretlerde açıklama kısmına ödemenin hangi hizmet için yapıldığının yazılması gerektiğini söyledi. Küçük, “Herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda açıklama kısmı bizler için kanıt niteliği taşıyor. Söz konusu durum resmi kurumlar tarafında da mecburi hale getirilmeli” ifadelerini kullandı.