IBAN mesajına dikkat. SGK uyardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
IBAN mesajına dikkat. SGK uyardı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına yönelik IBAN numaralı SMS'ler hususunda vatandaşları uyardı.

Son dönemlerde artan dolandırıcılık vakaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla beraber, dolandırıcılar yeni taktikleriyle insanları kandırıyor.

Bu bazen sosyal medya aracılığıyla olurken, bazen telefonla ara yoluyla yapılıyordu. Dolandırıcılar şimdi ise son zamanlarda artış gösteren SGK prim borçlarını fırsat bilerek yeni bir dolandırma taktiği geliştirdi.

Dolandırıcılar, vatandaşların telefonuna mesaj atarak, SGK prim borcunun olduğunu söyleyip İBAN numarası gönderiyor.

Borcu olduğunu zanneden vatandaşlar ise dolandırıcıların tezgahına düşerek mağdur oldu. Bu vakaların artmasıyla beraber, SGK sosyal medya hesabından konuya dair açıklamada bulundu.

"Son dönemlerde vatandaşlarımıza, Genel Sağlık Sigortası prim borcunun bulunduğu ve iletilen IBAN'a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS'ler iletildiğine ilişkin kurumumuza şikayetler gelmektedir. 5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında prim borcu bulunan vatandaşlarımız söz konusu prim borçlarını anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanalı veya e-Devlet üzerinden yalnızca T.C. kimlik numaraları ile ödeyebilmekte, bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası prim ödemeleri için herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerekmektedir. Kurumumuz tarafından vatandaşlarımıza ilgili kapsamlarda bilgilendirme amacıyla gönderilen tebligat ve SMS'ler içerisinde de herhangi bir IBAN numarasına yer verilmemektedir. Buna göre vatandaşlarımızın kendilerine iletilen Genel Sağlık Sigortası borcunun bulunduğu ve mesajda yer alan IBAN numarasına söz konusu borcun yatırılmasına dair SMS'lere itibar etmemeleri gerekmektedir”

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