IBAN Üzerinden Para Transferi Yapanlar Dikkat: 81 ilde yeni sistem başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) talimatıyla aylardır sürdürülen teknik çalışmalar tamamlandı. Haziran 2025 itibarıyla havale, EFT ve FAST işlemlerinde çift aşamalı doğrulama sistemi zorunlu hale geliyor.

Son yıllarda özellikle dijital kanallar üzerinden yapılan para transferlerinde dolandırıcılık olaylarının ciddi artış göstermesi, mevcut güvenlik uygulamalarının gözden geçirilmesine neden olmuştu. Bu çerçevede BDDK, Şubat 2025'te yayımladığı bültenle bankalardan güvenlik altyapılarını güçlendirmelerini istemişti. Alınan karar doğrultusunda, tüm bankalar dijital işlemlerde daha sıkı güvenlik kontrolü sağlayacak yeni sistem için hazırlıklarını tamamladı.

Telefondan Gelen Şifre Olmadan İşlem Tamamlanamayacak

Haziran ayında devreye girecek yeni uygulama kapsamında, bankaların dijital platformlarından para transferi yapmak isteyen kullanıcılar, işlem sırasında SMS ile gönderilecek doğrulama şifresini sisteme girmeden işlemi tamamlayamayacak. Bu uygulama, kişinin telefon numarası daha önceden sisteme tanımlı olsa dahi geçerli olacak.

Mevcut sistemde birçok banka, sadece alıcı IBAN bilgisi ile transfer işlemini onaylarken, yeni düzenlemeyle bu süreç güvenlik doğrulaması olmadan kesinlikle tamamlanamayacak. Böylece özellikle başkalarının hesabını ele geçirerek yapılan para transferi girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sistem Tüm Bankalarda Uygulanacak

Çift aşamalı doğrulama sistemi, Türkiye'deki tüm bankaları kapsayacak şekilde devreye alınacak. Haziran ayı itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu güvenlik uygulamasının, dijital dolandırıcılık vakalarının azaltılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Kullanıcıların işlemlerini tamamlamak için bankacılık sistemine kayıtlı telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu girmeleri zorunlu olacak. Bu değişiklik, dijital bankacılık işlemlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.