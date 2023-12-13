İBB 229 milyon 900 bin euro borçlanacak

İBB Meclisi, aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşti.

100 METRO VE 34 TRAMVAY ALINACAK

Oturum sonrası alınan kararda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak amacıyla 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin Euro, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ile Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hatlarında kullanılması amacıyla 100 metro aracının alınması için ise 150 milyon Euro, dış borçlanma talebi kabul edildi.

100 ARAÇ SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İSTİKAMETİNDE KULLANILACAK

Yapılan açıklamada 100 aracın 64'ünün M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda, 36'sının ise M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda kullanılmasıyla birlikte tramvay ve metroların 2,5 milyonu aşan yolcuya hizmet edileceği açıklandı.

“SEFER SIKLIĞI 5 DAKİKADAN 4 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLECEK”

Alınan araçlarla sefer sıklıklarının 5 dakika olmasının sağlanacağı belirtilirken, "Mevcut haliyle saatte 70 bin yolcu kapasiteli Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın yolcu sayısında yüzde 26 oranında, yolcu şikayeti sayısında ise 15 kat artış meydana geldiği, mevcut tren setinin daha yoğun kullanılmasına ve bakımlarının sekteye uğramasına bağlı olarak arıza sayılarında artışlar meydana gelebileceği gibi problemler öne çıkmaktadır. Proje sayesinde bu problemlere çözüm eşliğinde sefer sıklığının 5 dakikadan 4 dakikaya düşürülmesiyle hizmet iyileştirilmesinin yanı sıra yüksek trafik sıkışıklığının, hava ve gürültü kirliliğinin ve karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltması ve yolculara daha güvenli ulaşım hizmeti sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

230 MİLYON EURO'LUK TALEP 150 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ

Proje için ek finansmana ihtiyaç duyulduğu dile getirilen yazıda, proje için 230 milyon Euro, KDV ve sigorta primi tutarı da eklenerek dış borçlanma yapılabilmesi istendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından incelenen teklif, 150 milyon Euro, KDV ve sigorta primi tutarı da eklenerek dış borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanına yetki verilmesi şeklinde revize edildi.

Revize edilen haliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.