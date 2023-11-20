İBB Meclisi’nde 8 ilçenin bütçesine onay verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 2024 bütçesine ilişkin görüşmeler devam ediyor. Bugün gerçekleşen oturumda, 8 ilçenin mali bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

KAYNAK: DHA
İBB Meclisi’nde 8 ilçenin bütçesine onay verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı olağan toplantısının ikinci oturumu, Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Saraçhane binasında yapıldı.

Yapılan oturumda, Adalar ile Avrupa Yakası'ndaki 7 ilçenin 2024 yılı mali bütçesini onayladı.

Bu ilçeler sırasıyla, Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Başakşehir olarak açıklandı.

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EN YÜKSEK BÜTÇE 5 MİLYAR 600 MİLYON LİRA İLE BAĞCILAR’DA

Bütçeleri onaylanan 8 ilçe arasından Bağcılar Belediyesi 5 milyar 600 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Bağcılar'ı, 5 milyar 450 milyon lira ile Başakşehir, 5 milyar 158 milyon 953 bin lira ile Bahçelievler, 3 milyar 670 milyon lirayla Ataşehir, 3 milyar 100 milyon lirayla Arnavutköy, 2 milyar 460 milyon lirayla Avcılar, 1 milyar 80 milyon lirayla Bakırköy belediyeleri takip etti.

Adalar ise 175 milyon lira ile en düşük bütçeli belediye oldu.

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