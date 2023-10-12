İBB Meclisi’nde AKP, MHP ve İYİ Parti’den ortak Gazze kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı 4. Oturumu Fatih Saraçhane'deki başkanlık binasında bulunan Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı'nda yapılan oturumda gündem dışı konuşmaları kapsamında Cumhuriyet'in 100. Yılına ilişkin konuşma yapan Hukuk Komisyonu üyesi AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Nail Yağcı'nın konuşmasının ardından İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İsrail'in saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye yardımda bulunacaklarını açıkladı.

“AMBULANSIMIZ İNŞALLAH ORADAKİ KARDEŞLERİMİZİN ACISINI SARACAK”

Göksu, yaptığı açıklamada, "AKP, MHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri olarak aramızda toplayacağımız bağışlarla, insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki kardeşlerimize katkı olması için bir ambulans yardımı yapma kararı aldık. Aziz milletimize duyuruyoruz. Ambulansımız inşallah oradaki kardeşlerimizin acısını saracak. Biz de devletimizin ilgili birimleriyle istişare yaparak kendi aramızda topladığımız bu yardımı bir ambulansın alınması için ilgili yerlere ulaştıracağız. Hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL GERİYE DÖNÜP BAKILDIĞINDA İNSANLIK TARİHİNİN VİCDANIDIR"

Göksu, konuşmasına şu sözlerle devam etti, “Dünya Filistin ve Gazze, Filistin'le beraber İsrail'de yaşananlara kilitlenmiş durumda. Burası İstanbul. İstanbul geriye dönüp bakıldığında insanlık tarihinin vicdanıdır. İstanbul insanlık tarihinin adalet merkezidir. İstanbul yeryüzündeki insanlığın adalet rehberinde en önemli istikamet tayin eden şehirlerden bir tanesidir. İstanbul insanlık tarihindeki istikametini çizen ve İstanbul yeryüzünde hangi bir mazlum varsa o mazlumun yarasını sarmak için bütün gücünü ortaya koyan nadide bir kenttir."

CHP GRUBU DESTEK VERMEDİ

Öte yandan Gazze'ye ambulans göndermek için meclis üyelerinin aralarında topladığı yardım kampanyasına CHP grubu dahil olmadı. İBB Meclisi'nde grubu bulunan AK Parti, MHP, İYİ Parti meclis üyelerinin katkı sağladığı ambulans yardımına CHP grubunun katkı göstermemesi ise manidar bulundu.