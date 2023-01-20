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İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turuna çıkmaya hazırlanıyor. İmamoğlu, 15’ten fazla ili ziyaret ederek bu illerde tamamlanan yatırımların açılışını yapacak.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 00:10
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 15’ten fazla ili ziyaret edecek

İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kastamonu’yu ziyaret ederek, İBB tarafından yapımına katkı sağlanan Daday Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nin açılışını yapacak.

İmamoğlu, aynı zamanda şehir merkezini de ziyaret ettikten sonra esnafla da buluşacak. İmamoğlu, daha sonra Safranbolu’ya geçerek burada da tamamlanan yatırımların açılışını yapacak.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde de aralarında Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari’nin de bulunduğu 15’ten fazla şehri ziyaret etmeyi planladığı öğrenildi.

VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

İstanbul’da nüfusu fazla olan illere çeşitli yardımlarda bulunan İBB, aynı zamanda bu şehirlerde terminal, pazar yeri, altyapı gibi çeşitli yatırımlara da imza atıyor.

İmamoğlu’nun, inşası tamamlanan yatırımların açılış törenlerine katılarak, vatandaşla da bir araya geleceği belirtiliyor.

İmamoğlu, son olarak Ekim ayında da İBB’nin yapımına katkı ve destek verdiği Divriği Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin açılışına katılmıştı.

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İslam ademoglu
20.01.2023 00:46
Helal sana imamoglu...  
 
Altaş 1071
20.01.2023 00:28
Açık artırma ile 935 bin 250 sterline aldığı tabloyuda yanında götürsün miting alaninda sergilesin.  
 
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