İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşması sonrası ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşması sonrası ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına Almanya'da olması nedeniyle katılamadı. İmamoğlu'ndan duruşma sonrası paylaşım geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu gerekenleri söyledi. Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi resmi temasta bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. İmamoğlu, Almanya ziyareti nedeniyle CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davanın duruşmasına katılamadı.

Duruşmanın sona ermesinin ardından İmamoğlu'ndan paylaşım geldi.

X hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"MİLLET PABUÇ BIRAKMAZ"

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan davanın hukuki saiklerle açılmadığını tüm toplum biliyor. Sn. Kılıçdaroğlu bugün mahkemede gerekenleri söyledi. Yargı sopasıyla mesajlar vermek, siyaseti dizayn etmek isteyen akıllara bu millet pabuç bırakmaz."

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