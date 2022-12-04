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Ekrem İmamoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul İl Başkanlığı’nda, İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi toplantısına katılan Selvi Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklama yapmış ve kendisinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı geldi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 23:21
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlundan Selvi Kılıçdaroğluna geçmiş olsun mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, partinin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi toplantısına katılmış ve burada objektife yansıyan görüntüleriyle çok konuşulmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan bir açıklama gelmiş ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Selvi Kılıçdaroğlu'nun Covid-19 virüsüne yakalandığının açıklanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından bir geçmiş olsun mesajı paylaştı ve şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na acil şifa diliyorum. Geçmiş olsun."

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