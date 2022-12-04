Ekrem İmamoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, partinin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi toplantısına katılmış ve burada objektife yansıyan görüntüleriyle çok konuşulmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan bir açıklama gelmiş ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Selvi Kılıçdaroğlu'nun Covid-19 virüsüne yakalandığının açıklanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından bir geçmiş olsun mesajı paylaştı ve şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’na acil şifa diliyorum. Geçmiş olsun."