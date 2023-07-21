İBB Başkanlığına İmamoğlu aday olmazsa diye kulislerde o isim konuşuluyor

Topyekün değişim, mesajlarıyla gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki yerel seçimlerde aday olmaması halinde, CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

İBB Başkanlığına İmamoğlu aday olmazsa diye kulislerde o isim konuşuluyor

Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığına göre, İmamoğlu'nun adaylığını koymaması halinde CHP; Mustafa Sarıgül'ü aday göstermeyi düşünüyor.

Köylü, CHP kulislerinden bir bilgi aktararak "İmamoğlu aday olmazsa, Sarıgül'ü görürsek ben şaşırmayacağım. CHP Genel Merkezi'nde 'Alırsa İstanbul'u Sarıgül alır' tezi yayılıyor" dedi.

Konuya ilişkin Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında konuşan Köylü, kulislerde konuşulanları şu sözlerle anlattı:

"İmamoğlu aday olacak mı? Eğer olmazsa diye de bir çalışma yapılıyor. Kulis bilgisi. Aday olmazsa Sarıgül'ü görürsek ben şaşırmayacağım.

Kendi aralarında konuşulmamış ama CHP Genel Merkezi'nde 'Alırsa İsanbul'u Sarıgül alır' tezi yayılıyor. Bakalım uzlaşabilecekler mi, oturup konuşabilecekler mi?"

Erzincan’da CHP’nin oyunu arttırarak, yıllar sonra milletvekili kazanılmasını sağlayan Sarıgül’ün, arkasında “başarı hikayesi” olduğu gerekçesiyle İstanbul’da da başarılı olacağı savunuluyor.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşme kararı aldığını bildirmişti.

Partisinin CHP kararını açıklayan Sarıgül, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir" demişti.

TULUM PEYNİRLİ CEVAP

Haziran ayında katıldığı bir canlı yayında Sarıgül, "Ekrem İmamoğlu İBB Başkan adaylığını kabul etmeyerek rest çekerse ve adaylık teklifi size gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna, "Can Erzincan'ımızın tulum peyniri son derece değerli, üzümleri ve cevizi son derece değerli" diyerek gülümseten bir cevap verdi.

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