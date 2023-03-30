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İBB bir ilçeye daha Kent Lokantası açıyor

İBB'nin; Bağcılar, Çapa, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Avcılar ve Sultanhmet'e açtığı Kent Lokantaları'nın yeni şubesi Küçükçekmece'de hizmete giriyor.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:58
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İBB bir ilçeye daha Kent Lokantası açıyor

İBB bir ilçeye daha Kent Lokantası açıyor
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İBB, ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan, başta öğrenciler ve dar gelirli çalışanlar olmak üzere İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşması için Küçükçekmece'de de Kent Lokantası açıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kent Lokantalarımızın sayısı artıyor. 29 TL’ye sağlıklı ve lezzetli yemek servisi yapan yeni lokantamız Küçükçekmece’de açılıyor." dedi.



Lokantada 4 çeşitten oluşan menü 29 liradan satılıyor. Tatlı almak isteyen vatandaşlar 36 lira ödüyor.

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