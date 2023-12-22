İBB depreme dayanıksız olan Camiyi yeniden inşa etti

Büyükada’da 62 yıldır faaliyet gösteren ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Nizam Cami, geçtiğimiz sene yıkıldıktan sonra modern bir şekilde yeniden inşa edildi.

Bugün kılınan Cuma Namazı ile yeniden ibadete açılan Nizam Camii’nin yeniden inşası yapılırken, çevreye uyumlu ve modern bir görünümün elde edildiği İBB kaynakları tarafından paylaşılan bilgiler arasında.

Cuma namazı çıkışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Her cemaatten, her inançtan insanlarımız açılışa geldi. Bu caminin bütün komşularıyla, bütün inançlarıyla birlikte Adalar'da açılması da bizim için çok çok kıymetli. Çok güçlü mesajlar içeren, dünya barışına, dünya huzuruna da buradan çok önemli göndermeler yapabilen bir açılıştır. Büyükada'ya hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada Nizam Camii’nin yanı sıra caminin yanında bir taziye ve bir de aşevinin kurulduğunun aktararak şu konuşmayı yaptı: “Büyükada'dayız. Büyükada'da Nizam Camii'nin depreme dayanıklı olmadığı tespit edilmişti.

Burada ibadeti yoğun olan bir camimizdi. Bu tespitten sonra buranın yıkılması gerekiyordu ve yerine hem çevreyle uyumlu hem adaların bu güzel coğrafyasına, doğasına mesaj verebilen bir tasarımla mimarlarımız yol çıktılar.

Güzel bir biçimde buraya yerleştirilen hem güçlü bir statik yapısıyla depreme dayanıklı hem estetik, farklı fonksiyonları da olan bir camimizi bitirdik.

Bugün o caminin açılışı için Büyükada’dayız. Tabii aynı zamanda camimizde ibadet edilen yerin dışında bir taziye evi, bir aşevi var.

Dolayısıyla özellikle burada yaşayan bir kısım vatandaşımızın taziye talepleri olduğunda da kolaylıkla yönlendirilebilecek ve taziye kabul edebilecekleri bir mekanı da yine cami içerisinde oluşturmuş olduk.”