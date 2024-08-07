İBB duyurdu: 45 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında metrobüs yolunda 45 gün sürecek "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunu 2 şeride düşürecek.



İBB'nin açıklamasına göre, asfalt yerine uygulanan beton yolda üçüncü etap çalışmaları hız kesmeden sürüyor..



45 GÜN SÜRECEK



Beylikdüzü yönündeki "Beyaz Yol" uygulamasının tamamlandığı çalışma kapsamında, bugünden itibaren Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arası da yenilenecek. Bu sebeple D-100 kara yolunun Kadıköy yönü 45 gün boyunca 2 şeride düşürülecek.



Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anonslar ve duyurularla yolculara duyurulacak. Ayrıca duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekipleri yolcuları bilgilendirecek.