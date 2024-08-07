İBB duyurdu: 45 gün sürecek

Kaynak: AA
İBB duyurdu: 45 gün sürecek

Toplamda 45 gün sürecek olan çalışma kapsamında, D-100 kara yolunun İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında kalan bölümünde Kadıköy yönü iki şeride düşürülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasında metrobüs yolunda 45 gün sürecek "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunu 2 şeride düşürecek.

İBB'nin açıklamasına göre, asfalt yerine uygulanan beton yolda üçüncü etap çalışmaları hız kesmeden sürüyor..

45 GÜN SÜRECEK

Beylikdüzü yönündeki "Beyaz Yol" uygulamasının tamamlandığı çalışma kapsamında, bugünden itibaren Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arası da yenilenecek. Bu sebeple D-100 kara yolunun Kadıköy yönü 45 gün boyunca 2 şeride düşürülecek.

Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anonslar ve duyurularla yolculara duyurulacak. Ayrıca duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekipleri yolcuları bilgilendirecek.

Son Haberler
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı anketinden sürpriz sonuç. İki detay dikkat çekti Gündem
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı anketinden sürpriz sonuç. İki detay dikkat çekti
Gece olan 4 depremin anlamı ne? Depremlerin yerini önceden bilen adam açıkladı Gündem
Gece olan 4 depremin anlamı ne? Depremlerin yerini önceden bilen adam açıkladı
Saadet Partisi'nden suç duyurusu Gündem
Saadet Partisi'nden suç duyurusu
Defne Samyeli plaj karelerini peş peşe paylaştı. Instagram engeli durduramadı Magazin
Defne Samyeli plaj karelerini peş peşe paylaştı. Instagram engeli durduramadı
Askeri alanda korkutan yangın Yerel Haberler
Askeri alanda korkutan yangın
Üç bölge için kırmızı alarm! Dünya
Üç bölge için kırmızı alarm!
Nepal'de düşen helikopterdeki 5 kişi öldü Dünya
Nepal'de düşen helikopterdeki 5 kişi öldü