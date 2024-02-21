İBB hesaplarından İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlar: Satıldılar mı, hacklendiler mi?

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin aday belirleme süreçleri tamamlanırken sosyal medya mücadelesi de hız kazandı.

2019 yılında yapılan yerel seçimler döneminde kurulan ve yüz binlerce takipçi sayısına ulaşan sosyal medya hesapları "İBB Haber", "İstanbul Haber” ve "Büyükşehir Çalışıyor" ile ilgili iddialar tartışma yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu yönetimine yönelik destek paylaşımları ile bilinen hesaplar, dün itibarıyla İmamoğlu karşıtı mesajlar yayınlamaya başladı.

Bunun üzerine söz konusu hesapları Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı AKP’li Murat Kurum'un ekibinin "yüksek bir meblağ" karşılığı satın aldığı iddia edildi.

HESAPLAR 'SATILDI' İDDİASI

Önce İmamoğlu’nun ekibinin yönettiği iddia edilen ‘Gençliğimiz Var’ hesabı, "İBB Haber’i TAKİPTEN ÇIKIN! AKP Satın Aldı. ETKİLEŞİM VERMEYİN…" paylaşımında bulundu.

Daha sonra gazeteci Nevşin Mengü, "Bu seçimde kıran kırana sosyal medya savaşlarına tanık oluyoruz. İBB Haber ve Büyükşehir Çalışıyor hesaplarını yöneten Ümit Kaya, AKP İBB adayı Murat Kurum ile anlaşmış. Bu iki hesap İmamoğlu ile ilgili haberler paylaşıyordu. Ümit Kaya hali hazırda hala İBB çalışanı" yorumunu yaptı.

KURUM'UN EKİBİ YALANLADI

Mengü daha sonra, "İş git gide garipleşiyor…Murat Kurum’un ekibi aradı ve bu hesabın kendileriyle hiç alakası olmadığını, etik olarak da stratejik olarak da böyle bir işe girmeyeceklerini söyledi" mesajını paylaştı.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞIYOR: HACKLENDİK

İlerleyen saatlerde 'Büyükşehir Çalışıyor' isimli hesaptan, "Hesabımızda yönetimin kontrolü dışında bir etkinlik gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu durumu çözmeye çalışıyoruz. Ancak hesaba yönelik spam saldırısı nedeniyle hesabın fonksiyonlarında da sorun olduğunu görüyoruz. Hesapla ilgili bilgiler yayılan bilgiler doğru değildir. Kamuoyunun dikkatine sunarız" açıklaması yaptı.

İBB HABER: İMAMOĞLU BUNDAN SONRA BİZİM İÇİN ADAYLARDAN SADECE BİRİDİR

‘İBB Haber’ adlı hesaptan ise "20 Şubat 2024 tarihine not" başlığıyla yapılan açıklamada CHP'ye, "Karanlık ve organize bir koltuk sevdası yapılanması" eleştirisi getirdi.

Hesaptan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İBB Haber, Eylül 2019’dan bugüne İstanbul’un sorunlarını ve umutlarını hak, hukuk ve adalet temelinde dile getirmeyi ilke edinmiş bir haber kanalıdır. Bugüne dek zor koşullarda nöbetini tuttuğumuz bu kavramların içi, karanlık ve organize bir koltuk sevdası yapılanması tarafından -adeta yemin edilmişçesine- boşaltılmaya başlanmıştır.

Bunun en önemli örneğini Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı’nda yaşadık. İBB Haber olarak bu süreçte parti içi çekişmelerin ve koltuk kavgalarının bir parçası haline getirilmek istensek de buna izin vermedik. Genel başkan değişimi sonrasında ise kamuoyunun gözü önünde Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik kesintisiz devam eden organize itibar suikastine üzüntüyle şahitlik ettik. İstanbul’un kaynaklarını adeta bir ahtapot gibi saran, kendilerine biat etmeyen herkese karşı öfke kusan zihniyet bizim şahsımıza karşı bir güvenlik tehdidi olmakla beraber bizden çok daha önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük bir tehdit haline gelmiştir. İBB Haber olarak İstanbul’u saran bu organize kötülükten uzak olduğumuzu sizlere bildirmek isteriz.

Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır. Bundan sonraki süreçte mücadelemiz adeta bir adalet yürüyüşü bir adalet arayışı olarak devam edecektir."

'İstanbul Haber' hesabından ise son olarak, "İETT skandalı patlak verdi" başlıklı bir video paylaşıldı.