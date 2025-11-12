İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yaklaşık 237 gün süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame tamamlandı. 3 bin 739 sayfalık iddianamede ise çeşitli suç iddiaları bulunuyor.
İBB iddianamesi yaklaşık 237 gün sonra hazırlandı. 3 bin 739 sayfalık iddianamede ise dikkat çeken ayrıntılar çıkmaya başladı.
DOĞUŞ GRUBUNUN BAŞKANVEKİLİ DE ŞÜPHELİ SIFATINDA
İddianamede şüpheliler arasında Doğuş grubunun yönetim kurulu başkan vekili Hüsnü Akhan'ın yer aldığı ortaya çıktı. Doğuş grubunun davanın itirafçılarından Adem Soytekin'in şirketinin hesabına bağış adı altında 191 milyon TL gönderdiği iddia edildi.
Savcılığın iddiasında şu ifadeler yer aldı:
Söz konusu rüşvet, İstanbul Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübünün yerine Doğuş Grubu'nun inşa ettirdiği yapı ile Karaköy'deki Galataport projesindeki imara aykırılıklarla ilgili.
16 Ekim'de şüpheli sıfatıyla Hüsnü Akhan’ın verdiği ifadede hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve kendisine sorulan İBB yöneticilerini tanımadığı belirtildi.
İBB yöneticilerini tanımadığını söyledi. Akhan'ın ifadesi şöyle:
“Ben üzerime atılı suçlamayı anladım. Yakup Öner, Ertan Yıldız, Süleyman Atik'in beyanlarında geçen tarafımızdan 10.000.000 Dolar istendiği konuları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bana sormuş olduğunuz Yakup Öner, Ertan Yıldız ve Süleyman Atik isimli şahısları tanımıyorum. Kendileriyle bir iş amacıyla veya özel bir görüşme amacıyla bir araya gelmedim. İBB Genel Sekreterliği yapmış olan Can Akın Çağlar çok önceden beri bankacılık sektöründe çalışmamızdan kaynaklı tanıdığım arkadaşımdır. Kendisinden de bana böyle bir talep gelmedi. Adem Soytekin'in ifadesinde ibraz ettiği Doğuş İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinden Adem Soytekin'in hesabına gönderilen 57.000.000 TL ile ilgili şirketimizin çok büyük bir yapıda olmasından kaynaklı benim bir bilgim yoktur.”
KAMUOYUNDA GÜNDEME GELMİŞTİ
Doğuş Grubu'nun Reina isimli gece kulübünün yerine Amazon ormanlarından esinlenilen bir restaurant açacağı biliniyor. Ferit Şahenk’in şirketi d.ream’in markalarından Amazónico'nun Madrid, Londra, Dubai ve Monte Carlo’dan sonra beşinci restoranının Reina’nın yerinde açılacağı kamuoyunda gündeme gelmişti.