İBB İle TÜGVA arasındaki arazi krizinde karar çıktı

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın içerisinde olduğu TÜGVA’nın İBB arazisi üzerine inşa edilen Eyüpsultan’daki genel merkezinin, 2019 yılından beri yanı başındaki 1000 metrekarelik İBB arazisini de işgal edip otopark olarak kullandığı iddia edilmişti. Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Yüksek yargı, TÜGVA’nın arazide fuzuli işgalci olduğuna karar vererek, Eyüpsultan Kaymakamlığı’nın, vakfın tahliyesi için işlem tesis etmemesini hukuka uygun görmedi. Karara kaymakamlık tarafından yapılan itiraz da istinaf tarafından kesin olarak kabul edilmedi.

MAHKEME KAYMAKAMLIĞA ‘DUR’ DEDİ

Nefes gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre; Eyüpsultan Kaymakamlığı, mahkeme kararına rağmen arazinin tahliye edilemeyeceği yönünde karar alarak işlemi yapmamıştı. İBB, bu işleme de dava başlatmıştı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, bir kez daha TÜGVA’nın arazide fuzuli işgalci olduğuna karar verdi. Eyüpsultan Kaymakamlığı, 24 Mayıs 2024 tarihinde oybirliği ile alınan karara itiraz ederek istinafa taşımıştı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8.İdari Dava Dairesi, kaymakamlığın istinaf başvurusunu 27 Kasım 2024 tarihli kararı ile kesin olarak reddetti. Son kararın ardından Eyüpsultan Kaymakamlığı’nın otopark olarak kullanılan araziyi İBB’ye teslim etmesi gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Yüksek İstişare Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yer aldığı TÜGVA’nın Eyüpsultan’da İBB arazisi üzerine inşa ettiği genel merkezi tartışmalara neden olmuştu. TÜGVA’nın 2019 yılından beri yanı başındaki 1000 metrekarelik İBB arazisini de işgal edip otopark olarak kullandığı belirtilmişti.

İşgali kaldırmak için araziye giden İBB personelini TÜGVA ekipleri tarafından izin verilmeyince İBB yönetimi tarafından yasal süreç başlatılmıştı. 2023 yılında İBB’nin başlattığı hukuki süreçte mahkeme, arazide TÜGVA’nın işgalci olduğu konusunda kararı vermişti. Kararda, Eyüpsultan Kaymakamlığı’nın işgalci konumunda olan vakfın tahliyesine yönelik işlem yapması gerekirken İBB’nin tahliye başvurusunun reddedilmesi hukuka aykırı bulundu.