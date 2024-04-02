İBB Meclisi’nde çoğunluk CHP’ye geçti. Artık ‘topal ördek’ değil

Kaynak: Haber Merkezi
İBB Meclisi’nde çoğunluk CHP’ye geçti. Artık ‘topal ördek’ değil
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi’nde CHP’nin 188, AKP’nin ise 130, MHP’nin ise 2 üyesi olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51,14 ile yeniden seçilmesinin ardından gözler İBB Meclisi’ndeki dağılıma yöneldi.

Meclis üyeleri dağılımında çoğunluk yüzde 45,68 ile CHP’ye geçerken, AKP yüzde 38,29 ile ikinci sırada yer alarak azınlığa düştü.

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi’ndeki üye sayılarını açıkladı.

Ongun, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir: CHP: 184 AKP: 130 MHP: 2 İstanbul’a hayırlı olsun.”

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TOPAL ÖRDEK NE DEMEK?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yapılan İstanbul seçimleriyle ilgili, "Çoğunluğu bizde. Bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek" ifadelerini kullanmıştı.

Başkanlık sistemiyle yönetilen ABD’de, başkan ile Kongre’nin çoğunluğunun aynı partiden olmaması durumunda başkan için "topal ördek" kavramı kullanılıyor.

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