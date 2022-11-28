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İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır

İBB Meclisi'nin Kasım ayı oturumuna İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan’ın konuşması damga vurdu. AKP sıralarından ‘İYİ Parti’nin kafası karışık’ sözlerinin yükselmesinin ardından kürsüye gelen Özkan “HDP eşittir PKK deyip aynı partinin grup odasında pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır” dedi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 22:57
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İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği

İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
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İBB Meclisi'nin Kasım ayı oturumunda İYİ Parti Grupbaşkanvekili İbrahim Özkan’ın konuşması damga vurdu. AKP sıralarından yükselen ‘İYİ Parti’nin kafası karışık’ sözlerinin ardından kürsüye Özkan “HDP eşittir PKK deyip aynı partinin grup odasına pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır.” dedi.

Konuşma sırasında meclisten yükselirken Özkan, MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a hitaben “Volkan Bey bak daha senin genel başkanın daha önce HDP eşittir HDP’yle görüşen PKK’yla görüşüyorlar diyen daha sonra AK Parti’nin anayasa görüşmeleri için HDP ile görüşmesini makul karşılamıştır. O yüzden bu HDP meselesine girip genel başkanınla ters düşme. Yarın sana kızabilir.” dedi.

Özkan’ın konuşması şu şekilde:

“AK Parti sıralarından bir meclis üyesi bize sataştı İYİ Parti’nin kafası karışık diye. Şimdi İYİ Parti’nin kafası karışık mı değil mi ben size anlatayım. Kafası karışık kime denir ben size birkaç örnek vermek isterim. Önce Sisi’ye mi oy vereceksin Binali’ye mi oy vereceksin deyip sonra Sisi’nin elini sıkıp Rabia heykellerini kaldıranların kafası karışık. İsrail’i önce düşman ilan edip ondan sonra İsrail’e büyük elçi atayanların kafası karışık. Emevi Camii’nde Cuma namazı kılacağız deyip ülkeyi küçük Suriye’ye çevirenlerin kafası karışık. HDP eşittir PKK deyip aynı partinin grup odasına pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır. Dostun Esad’dan hain Esed’e dönüp daha sonra Esed’le de konuşabilir diyenlerin kafası karışıktır.

Bakın biz İYİ Partililer olarak liderimiz Sayın Meral Akşener’in yol arkadaşları ve evlatları olarak elif gibi dimdik, eğilip bükülmeyen cesurlar hareketinin liderleriyiz. 5 sene önce partiyi kurarken neredeysek bugün de oradayız.

O yüzden Volkan Bey bak daha senin genel başkanın daha önce HDP eşittir HDP’yle görüşen PKK’yla görüşüyorlar diyen daha sonra AK Parti’nin anayasa görüşmeleri için HDP ile görüşmesini makul karşılamıştır. O yüzden bu HDP meselesine girip genel başkanınla ters düşme. Yarın sana kızabilir.”

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